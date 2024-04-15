В России бульдозерами снесли единственный храм ПЦУ, потому что "мешал покою местных"

В 2016 году ногинский районный суд принял решение, чтобы храм снести.

В воскресенье, 14 апреля, в подмосковном городе Ногинске был снесен единственный храм Православной Церкви Украины в честь Пресвятой Троицы. Он был единственным храмом ВТО в России.

Об этом сообщил клирик ПЦУ Святослав Скороход.

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"На четвертой неделе Великого поста последняя духовная баррикада украинского духа на россии уничтожена. Ранее на болотах была закрыта украинская библиотека и ликвидирована единая организация украинской диаспоры", – написал он.

Он обратил внимание, что в Украине всегда были десятки тысяч храмов Московского патриархата, в то время как в России – только один храм ПЦУ.

"В 2016 году ногинский районный суд вынес решение: храм снести, потому что он якобы мешал покою местному населению. Хочу сказать одно: эта украинская святыня была об истории веры и сопротивления российским властям и московской патриархии даже там, где это казалось совсем невозможным", — добавил Скороход.

Как видно из фотографий и видео, которые распространяют российские телеграмм-каналы, церковь была снесена бульдозерами

Напомним, в Эстонии могут признать Московский патриархат террористической организацией.

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