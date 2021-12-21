Как копать братские могилы: в России официально создали стандарт массовых захоронений на случай войны

Как копать братские могилы: в России официально создали стандарт массовых захоронений на случай войны

Как отмечается, документ был принят еще несколько месяцев назад — в сентябре этого года.

В МЧС России разработали национальный стандарт, определяющий действия властей для быстрой организации массового захоронения людей и животных, погибших в результате военных конфликтов или чрезвычайных ситуаций в мирное время. Соответствующий документ вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Об этом пишет интернет-СМИ Meduza.

Документ размещен на сайте МЧС России. Стандарт разработан ведомственным научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Как отмечается, документ был принят еще в сентябре 2021 года.

Стандарт носит рекомендательный характер и размещен на официальном сайте МЧС России.

В документе говорится, что при выборе мест захоронения трупов людей необходимо учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа местности и расположение источника водоснабжения.

Хоронить умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, приказано в специально отведенных для этого местах. Захоронение умерших от особо опасных инфекций следует проводить в герметичных оцинкованных гробах.

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Стандарт предписывает региональным властям заранее создавать запасы гробов, патологоанатомических мешков и дезинфицирующих средств. Предусмотрено также формирование специальных отрядов по срочному захоронению трупов.

Кроме того, стандарт содержит инструкцию по организации братских могил. В качестве примера приведена ситуация, когда в течение трех суток нужно похоронить тысячу человек. В документе описывается, в частности, сколько времени требуется на создание братской могилы, которые должны быть размеры и какой бульдозер лучше использовать, чтобы засыпать ее.

Напомним, ранее сообщалось, что у России сейчас более 100 тысяч военных, находящихся на территории от аннексированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси.

Кроме того, руководители британской разведки предупредили министров об "очень реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества 24 декабря.

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