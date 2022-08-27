"В России была попытка внутреннего переворота" – Пионтковский

Российский оппозиционер рассказал о "неизбежных процессах в бункере" и обществе РФ.

Режим президента России Владимира Путина может "посыпаться" в результате переворота.



Об этом заявил российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский в эфире ТСН.

"На прошлой неделе в России была попытка внутреннего переворота, это мало кто заметил. Неформальная ультра фашистская партия, а именно Александр Дугин является ее вдохновителем. И разоблачающий Путина Гиркин, а в последних эфирах даже требовал повесить Путина. Была фактически попытка переворота", — коротко отметил он.

Ранее российский оппозиционный политик Илья Яшин заявил, что устранение Путина извне нереально.

"Военная агрессия против суверенного государства, которое еще и владеет ядерным оружием — это слишком опасная авантюра. Думаю, даже самые горячие головы среди западных лидеров это понимают", — сказал он.

Яшин очень сомневается, что свергнуть Путина возможно путем внутренних протестов.

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