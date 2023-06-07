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В России чиновница забросала военкомат "коктейлями Молотова"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
684
Время на прочтение
1 мин
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В России чиновница забросала военкомат "коктейлями Молотова"

В России чиновница пыталась поджечь военкомат. Фото: 63.ru.

Сотрудница министерства архитектуры и строительства пыталась поджечь военкомат.

В российском городе Владимир 55-летняя местная чиновница бросила три "коктейля Молотова" в здание военкомата.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жанна Романовская в камуфляжном костюме подъехала к зданию на машине и бросила в нее три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Огонь потушили полицейские, охранявшие военкомат.

Они и задержали Романовскую сразу после попытки поджога.

У нападавшей изъяли пятилитровую канистру и тряпки. Сейчас с Романовской работают следователи, мотив женщины пока неизвестен.

Напомним, полковник СБУ Роман Костенко не исключает, что Россия может попытаться подорвать другие ГЭС Украины.

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Дата публикации
Просмотры
684
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