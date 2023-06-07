В России чиновница забросала военкомат "коктейлями Молотова"

Сотрудница министерства архитектуры и строительства пыталась поджечь военкомат.
В российском городе Владимир 55-летняя местная чиновница бросила три "коктейля Молотова" в здание военкомата.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Жанна Романовская в камуфляжном костюме подъехала к зданию на машине и бросила в нее три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Огонь потушили полицейские, охранявшие военкомат.
Они и задержали Романовскую сразу после попытки поджога.
У нападавшей изъяли пятилитровую канистру и тряпки. Сейчас с Романовской работают следователи, мотив женщины пока неизвестен.
Напомним, полковник СБУ Роман Костенко не исключает, что Россия может попытаться подорвать другие ГЭС Украины.
Читайте также: