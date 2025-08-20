Очереди на АЗС в России / © скриншот с видео

В России возник дефицит бензина и на автозаправках страны образовались длиннющие очереди. Километровые очереди из автомобилей сняли на видео.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В частности, из-за дефицита горючего очереди возникли на автозаправках Приморского края РФ. Этот факт очевидцы зафиксировали на видео.

Ранее с перебоями бензина столкнулись жители оккупированного Крыма. В то же время в российском Забайкалье топливо вообще решили продавать по талонам.

Власти страны-агрессора пытаются убедить, что причина дефицита бензина заключается в сезонном спросе из-за наплыва туристов, задержках поставок по железной дороге и сокращении выдачи топлива дальневосточными заводами.

Дефицит топлива добрался и до оккупированной части Запорожской области. Накануне пропагандист Владимир Рогов рассказал об огромной волне жалоб на высокие цены на бензин. Жителей ВОТ возмущает и то, что топливо не всегда есть в наличии, а когда есть, то имеет ужасное качество. Поэтому жители оккупированных Бердянска, Токмака, Приморска и других захваченных россиянами городов вынуждены ехать за бензином в Ростовскую область РФ.

Так называемый «запорожский сенатор» Дмитрий Ворона утверждает, что нехватка топлива связана с «логистическими проблемами на Донбассе и в Новороссии».

Заметим, что российские НПЗ подвергаются регулярным атакам украинскими беспилотниками, из-за чего заводы почти каждую неделю прекращают свою работу, чтобы залатать дыры от «падения обломков».

Напомним, в июле российское правительство запретило экспорт бензина как минимум до конца августа. Причина — дефицит на внутреннем рынке и осложнение работы НПЗ из-за атак дронов и санкций.