В России дефицит бензина охватил уже 16 регионов: на АЗС вводят ограничения

Горючее / © Associated Press

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По меньшей мере, в 16 регионах России вновь возникли проблемы с бензином на автозаправочных станциях. Перебои с горючим усилились на фоне новой волны атак по российским нефтеперерабатывающим и нефтехимическим предприятиям.

Об этом сообщает The Moscow Times .

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По данным издания, лишь за последние сутки ограничения на продажу бензина распространились еще на три российских региона. В целом, с начала августа проблемы фиксировали, в частности, в Краснодарском и Приморском краях, а также Калужской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской, Ульяновской и Смоленской областях.

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В Красноярском крае ситуация особенно сложна в Ачинском округе. Там из 47 АЗС не работают 13, а несколько видов бензина одновременно можно приобрести всего на 16 заправках. Местные власти также заявили о нехватке дизельного горючего и бензина АИ-92 для сельхозпроизводителей.

В Башкортостане после нескольких атак беспилотников на крупный нефтехимический комплекс в Уфе на АЗС временно запретили продавать бензин в канистры и другие емкости. Три района республики власти уже отнесли к так называемой "красной зоне" по обеспечению горючим, а в Стерлитамаке не работают семь из 26 заправок.

О дефиците также заявляют в Саратовской области. На отдельных АЗС даже выделяют специальные колонки для автомобилей экстренных служб.

Сложной ситуацией признал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, серьезного улучшения с обеспечением горючим в регионе в течение ближайших одной-двух недель не ожидается. Российские власти объясняют это тем, что область ежедневно получает быстро заканчивающиеся ограниченные объемы бензина.

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Артамонов призвал жителей сократить количество поездок и не заправлять автомобили "до полного бака", чтобы горючего хватило другим водителям.

Сходные рекомендации прозвучали и в Сочи. Там местные власти призвали жителей и туристов по возможности отказаться от личных автомобилей и пользоваться общественным транспортом из-за перебоев со снабжением горючего и очереди возле АЗС.

Ранее проблемы с бензином в России уже усугублялись после серии украинских атак на предприятия нефтеперерабатывающей отрасли.

Напомним, 25 июля ССО во взаимодействии с движением «Черная Искра» вторично атаковали Тюменский НПЗ в России. Беспилотники преодолели более 2000 км и, несмотря на антидроновые сетки, поразили ключевые установки предприятия, после чего там вспыхнул пожар. Предыдущий удар по этому заводу произошел 20 июня.

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