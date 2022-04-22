В России демонтировали сине-желтые трибуны на стадионе (фото)

В России демонтировали сине-желтые трибуны на стадионе (фото)

На футбольном стадионе в российском Якутске демонтировали сиденья на трибунах, напоминавших украинский флаг.

В российских средствах массовой пропаганды утверждают, что "подозрительные" цвета здесь ни при чем.

Мол, сиденья сейчас решили убрать, потому что они старые. Демонтаж начали с синих, потому что их всего три ряда.

По словам начальника стадиона, в следующем году планируется реконструкция. Тогда там установят сиденья в цветах российского флага.

Напомним, в Москве из-за жалоб местных жителей жилого комплекса коммунальщики перекрасили детскую песочницу во дворе, напоминавшую украинский флаг.

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