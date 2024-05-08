В России депутат жестоко избил жену: впоследствии она умерла – подробности

В феврале 2024 года московский муниципальный депутат от партии "Единая Россия" Валерий Демин жестоко избил свою жену – Анастасию, которая также является депутатом от той же путинской партии. Тогда женщина попала в больницу с ушибами. Демин был очень рассержен из-за того, что жена почти не занимается работой дома из-за сломанного плеча, и набросился на нее. Однако в мае стало известно о ее смерти.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza.

Как пишет канал, 42-летняя Анастасия Демина скончалась 6 мая. Женщина несколько месяцев страдала от боли из-за сломанного плеча.

Как рассказали полицейским родственники женщины, в последнее время состояние Деминой ухудшилось: боль усилилась, Анастасия принимала много обезболивающих и жаловалась на панические атаки. 6 мая женщина будто уснула, дети укрыли ее и пошли гулять, а когда вернулись, Демина уже не проснулась.

Точные причины смерти должны установить судмедэкспертиза.

Анастасия Демина после избиения написала заявление в полицию, но по совету коллег из пропутинской партии – позже забрала свое заявление.

Напомним, украинка рассказала о жутких изнасилованиях оккупантом из России.

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