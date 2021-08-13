В России депутата и миллиардера обвинили в убийстве мужчины, которого он спутал с медведем

В России депутата и миллиардера обвинили в убийстве мужчины, которого он спутал с медведем

Обвиняемый в убийстве Игорь Редькин входит в топ-20 самых богатых российских госслужащих по списку Forbes.

Депутата законодательного собрания Камчатского края (Российская Федерация) Игоря Редькина обвинили в умышленном убийстве жителя поселка Озерновский. Российский депутат признает свою вину и утверждает, что принял человека за медведя, на которого ранее жаловались местные жители.

Как сообщает издание "Коммерсантъ", обвиняемый в убийстве Игорь Редькин занимает 20-ю строчку среди самых богатых госслужащих и депутатов по версии Forbes. Он был депутатом от путинской "Единой России", но после резонанса, вызванного преступлением, заявил о своем выходе из партии.

Ранее этот депутат и миллиардер признал себя виновным в непредумышленном убийстве, объяснив, что считал, будто стреляет в медведя, который пугает местных жителей.

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По информации СМИ, убитый, 30-летний Андрей Толстопятов, в тот вечер находился на свалке возле поселка и вместе с родственником загружал лом к своей мини-грузовика. Он получил пулевое ранение в живот, от которого умер в местном медпункте.

В Следственном комитете сообщили, что против Редькина открыто производство по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

Напомним, ранее пара сатанистов из Москвы призналась в совершении ритуальных убийств во время жертвоприношений и каннибализме.

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