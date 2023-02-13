В России депутата, застрелившего человека, наказали подпиской о невыезде

Депутат якобы случайно убил человека во время охоты.

В России тувинского депутата от провластной партии "Единая Россия", убившего человека на охоте, оставили на свободе под подпиской о невыезде.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

38-летний местный житель, ставший мишенью депутата РФ, от полученных ранений скончался на месте.

Так, депутата Верховного Хурала (парламента) Тувы Эчис-Балдира Нурзата подозревают в причинении смерти по неосторожности во время охоты.

"Эчис-Балдир Нурзат стрелял в сторону силуэта, не зная, что это человек. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются", — сообщил представитель региональных властей.

Напомним, диктатор Путин из-за страха начал передвигаться на бронепоезде

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