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В России депутата, застрелившего человека, наказали подпиской о невыезде

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
243
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1 мин
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В России депутата, застрелившего человека, наказали подпиской о невыезде

Фото/телеграмм: ASTRA

Депутат якобы случайно убил человека во время охоты.

В России тувинского депутата от провластной партии "Единая Россия", убившего человека на охоте, оставили на свободе под подпиской о невыезде.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

38-летний местный житель, ставший мишенью депутата РФ, от полученных ранений скончался на месте.

Так, депутата Верховного Хурала (парламента) Тувы Эчис-Балдира Нурзата подозревают в причинении смерти по неосторожности во время охоты.

"Эчис-Балдир Нурзат стрелял в сторону силуэта, не зная, что это человек. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются", — сообщил представитель региональных властей.

Напомним, диктатор Путин из-за страха начал передвигаться на бронепоезде

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Дата публикации
Просмотры
243
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