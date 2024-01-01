"В России дерьмо впереди, в прошлом и под ногами": Линкявичюс – о новогоднем обещании Путина

Кремлевский диктатор Путин в новогодней речи почти не говорил об агрессии против Украины, но пообещал никогда не отступать.

Бывший министр иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал новогоднюю речь российского президента-диктатора Путина, где он почти не говорил об агрессии против Украины, но пообещал "никогда не отступать".

Об этом Линкявичюс написал в Twitter (X).

"Путин по случаю Нового года заявил, что Россия никуда не отступит. Да и правда — дерьмо впереди, дерьмо в прошлом и под ногами, так что двигаться никуда не надо", — считает экс-глава литовского МИД.

Напомним, президент-диктатор Путин использовал свое ежегодное новогоднее обращение к россиянам 31 декабря, чтобы конкретизировать российские идеологические приоритеты на 2024 год. Он опустил какие-либо упоминания о войне против Украины, но сосредоточился на определении идеологических целей, которые в итоге все равно будут влиять на боевые действия и ситуацию на оккупированных территориях.

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