В России дети нашли во дворе многоэтажки чемодан с расчлененной женщиной

Вероятного убийцу зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В российском городе Орске (Оренбургская область) дети, играя во дворе многоэтажки, обнаружили чемодан, в котором было тело молодой женщины с явными признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали, его зафиксировали камеры наблюдения возле дома.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ, опубликовав соответствующее видео.

По предварительным данным, погибшей было 39 лет, она была знакомой со своим убийцей. Тело женщины было расчленено, голову убийца выбросил в мусорный контейнер возле дома.

Установить личность и задержать подозреваемого помогло видео с камер наблюдения, зафиксировавших, как мужчина тянет чемодан с телом убитой.

Напомним, ранее на юго-востоке Лондона в парке под листьями прохожий обнаружил тело убитой молодой женщины. Через несколько дней полиция задержала двух подозреваемых.

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