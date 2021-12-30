В России детям-сиротам устроили новогоднюю поездку – на установке для ядерных ракет

В России детям-сиротам устроили новогоднюю поездку – на установке для ядерных ракет

Такое развлечение для воспитанников школы-интерната устроили в Минобороны России в рамках акции "Елка желаний 2021".

В военной части возле города Тейково Ивановской области (РФ) детей-сирот из Чернецкой школы-интерната покатали на учебной пусковой установке комплекса "Ярс" — межконтинентальной баллистической ракеты с ядерным боезарядом.

Как сообщили на сайте Минобороны РФ, таким образом детям сделали новогодний подарок.

В рамках благотворительной акции детям в воинской части вручили подарки от Деда Мороза, а также, как сказано в сообщении, в ответ на письмо детдомовца устроили ему и его одноклассникам поездку на установке для ядерных ракет.

В Минобороны зацитировали фрагмент письма с "самым сокровенным желанием" российского мальчика: "Хочу посмотреть и прокатиться, если можно, на большой ракете Ярс, которая участвовала в Параде Победы и (видел по телевизору) ездит по дорогам нашей Ивановской области".

Также читайте В России дети нашли во дворе многоэтажки чемодан с расчлененной женщиной

В этом году во время акции "Елка желаний" российские военные уже катали детей на танках, одевали их в каски и бронежилеты военной полиции, а для 14-летней девочки из Ставрополя организовали стрельбу по мишеням в десантно-штурмовом казачьем полку. Обо всех этих акциях отчитываются на сайте Минобороны.

Напомним, ранее на базе отдыха в российской деревне Ватнаволок, Карелии, решили открыть бутафорский концентрационный лагерь, где воспроизведут жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей.

Читайте также: