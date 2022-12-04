В России девочку из-за надписи "Я люблю своего папу", признали виновной в "дискредитации армии"

Россиянка протестовала против мобилизации.
В российской Казани девушку, вышедшую на одинокий пикет с плакатом "Я люблю своего папу", признали виновной в "дискредитации оккупационной армии".
Об этом пишет российское издание "Медуза".
24 сентября Светлана Потеряхина вышла в Казань на акцию протеста против мобилизации. С собой она принесла плакат с надписью: "Я люблю своего папу". Россиянку задержали до привезли в полицию. Там ей угрожали физическим и сексуальным насилием. А когда россиянка попросила воды, им порекомендовали пить из унитаза.
Российский суд оштрафовал жительницу Казани на 30 тыс. рублей и признал ее виновной в дискредитации армии.
Мобилизация в России
В конце сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в России "долевую" мобилизацию. В ряды оккупационной армии планировали призвать от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Уже в начале октября стало известно о ликвидации российских мобилизованных в Украине.
Мобилизированные часто сетуют на плохое снаряжение и то, что их должным образом не учат, как убивать украинцев.
Командование российских войск скрывает причины гибели мобилизованных на войне, ведь впереди новая волна мобилизации в РФ и надо предотвратить бунты в армии.
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