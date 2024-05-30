В России девушка "слила" известному "вампиру" интимные фото и деньги

В России мошенник под видом вампира из "Битвы экстрасенсов" выманил у девушки интимные фото, чтобы снять с нее порчу. Все это обошлось россиянке в 70 тысяч рублей.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Baza.

В жизни Ольги (имя изменено) из Москвы в последнее время что-то не сложилось, и она решила, что без высших сил ей не обойтись. В телеграм девушка через поиск нашла аккаунт человека с ником Артем Краснов — участника "Битвы экстрасенсов", который называет себя вампиром и уверяет, что имеет экстрасенсорные способности и может высасывать из людей таланты и энергию.

Ольга записалась на личный приём, заплатив 20 тысяч рублей. Через некоторое время "маг" написал девушке, что на ней порча, но ее можно снять за 100 тысяч рублей. Сразу Ольга заплатить не смогла, и "вампир" любезно согласился на рассрочку. Ольга перевела 50 тысяч и стала ждать, пока жизнь наладится.

Правда, для успешного обряда "магу" нужны были интимные фотографии девушки. Расспросив "экстрасенса" поподробнее, Ольга поняла, что общается с мошенником, а не с настоящим Красновым, и пошла в полицию.

"Материальный ущерб – 70 тысяч рублей. Моральный оценить невозможно", – говорится в сообщении.

Напомним, в РФ полицейский несколько месяцев удерживал 70-летнюю пенсионерку из Уфы на съемной квартире. Три года назад он расследовал смерть ее сына, а затем убедил женщину, что на нее готовится покушение и обманом забрал 15 млн рублей.

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