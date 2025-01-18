В России диверсанты сожгли вышки связи вблизи Краснодара: видео

Диверсия была устроена россиянами, которые участвуют в сопротивлении преступной войне путинского режима.

В ночь на 17 января неизвестные диверсанты с движения сопротивления путинскому режиму в России уничтожили две вышки связи вблизи города Краснодара.

Соответствующее видео опубликовало ГУР Минобороны.

На опубликованных кадрах видно, как кто-то обливает легковоспламеняющейся жидкостью сначала одну, а затем вторую электроподстанцию питания вышек связи, а затем поочередно поджигает их.

В России диверсанты сожгли вышки связи вблизи Краснодара

В военной разведке утверждают, что эта диверсия была устроена россиянами, которые ведут сопротивление преступной войне против Украины.

"Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается", — сообщает ГУР МОУ.

Напомним, в ночь на 18 января подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по базе "Роснефти", что в городе Человеково Калужской области РФ.

Читайте также: