В России для Навального не могут найти катафалк: в чем проблема

Российский оппозиционер будет похоронен на Борисовском кладбище в Москве 1 марта.

Сотрудники российских бюро ритуальных услуг отказываются перевозить тело оппозиционного политика Алексея Навального в церковь для отпевания из-за звонков неизвестных с угрозами.

Об этом сообщила пресс-секретарь погибшего оппозиционера Кира Ярмыш в соцсети Х.

“Сначала нам не дали арендовать погребальный зал для прощания с Алексеем. Теперь, когда предстоит просто отпевание в церкви, ритуальные агенты сообщают нам, что ни один катафалк не соглашается везти туда тело. Всем бригадам звонят неизвестные и угрожают, чтобы тело Алексея они никуда не везли”, — написала она.

Навального похоронят на Борисовском кладбище в Москве 1 марта. Отпевание политика должно состояться в церкви иконы Божией Матери "Утоли мои печали" в Марьино 1 марта в 14:00.

При этом церемонии прощания с политиком не будет.

По словам экс-директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, соратники Навального нашли большой зал в Новокосином, где планировали устроить поминальную церемонию, однако власти выдвинули условие о "тихих" похоронах с прощанием на Хованском кладбище.

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Как сообщалось ранее, 16 февраля стало известно о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В колонии заявили, что политику стало плохо во время прогулки, он практически сразу потерял сознание. Медики якобы пытались его реанимировать, но не смогли спасти жизнь.

После этого тело Навального перевезли из колонии в Салехард. Представители Следственного комитета России сообщили адвокатам и матери политика, Людмиле Навальной, что его тело направили на химическую экспертизу, которая продлится 14 дней. В доступе к нему на это время им отказали.

Однако 24 февраля тело Навального отдали его матери. К тому времени стало известно, что в медицинском заключении о смерти политика причины его смерти названы “естественными”.

Напомним, ранее матери оппозиционера Алексея Навального не отдавали тело сына. Ее шантажировали российские силовики, пытаясь запретить открыто хоронить погибшего в колонии политика.

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