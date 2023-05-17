В России для поиска работы создали "правильную" молитву: синод РПЦ утвердил текст

Синод Русской православной церкви решил создать конкуренцию рекрутинговым агентствам в РФ и утвердил молитву для россиян, которые хотят найти работу.

Об этом в среду, 17 мая, сообщили на сайте Московского патриархата.

В тексте содержится просьба подать безработному дело, которое пошло бы во благо, чтобы труд принес достойные плоды и человек преуспевал в выполнении заповедей и любви к Богу.

По результатам опроса, который провела консалтинговая компания "Яков и Партнеры" (бывшее McKinsey в России), уехать из России ради трудоустройства готовы более половины (58%) россиян, ищущих на данный момент работу.

По официальным данным в России зафиксирован исторический минимум безработицы – 3,5% (2,6 млн человек). В то же время российский президент Владимир Путин заявил, что в стране "не хватает рабочих рук" и дефицит прослеживается "по многим направлениям".

Эксперты связывают напряжение на рынке труда с неблагоприятной демографической ситуацией, мобилизацией и эмиграцией на фоне войны в Украине, что привело к обострению проблем с кадрами на предприятиях.

Напомним, в отчете британской разведки недавно сообщалось, что Российская Федерация столкнулась с самой большой нехваткой рабочей силы за последние десятилетия. Это приведет к падению уровня экономики и может разжечь инфляцию.

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