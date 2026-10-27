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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В России "добрые" дроны налетели на Липецк: загорелся пожар, ПВО открыла огонь (фото, видео)

В России горит металлургический комбинат после атаки дронов на Липецк.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака дронов на Липецке в Роси.

Атака дронов на Липецке в Роси.

Во время массированной атаки дронов в российском Липецке вспыхнул металлургический комбинат и раздались взрывы в районе военного аэродрома.

Об этом сообщает Exilenova+.

На видео видно, как российский комплекс «Панцирь» стреляет по целям, но взрыва в воздухе нет — вероятно, ПВО не смогла их сбить.

Из-за работы ПВО или падения обломков возле металлургического комбината вспыхнул пожар. Также сообщают о возможных взрывах в районе аэродрома.

Атака дронов на Липецк в России

Атака дронов на Липецк в России

Атака дронів на Липецьк у Росі

Атака дронів на Липецьк у Росі

Атака дронів на Липецьк у Росі]

Атаки дронов на Россию — последние новости

Напомним, в России под ракетной атакой оказался завод «Протон» в городе Орел. Это предприятие производит электронику для российских ракет и систем ПВО.

Ранее в ночь на 22 октября на территории России прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщали об атаках беспилотников сразу в нескольких регионах, в том числе в Московской области.

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