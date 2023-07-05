В России донские казаки нашли себе нового "врага" и активно его уничтожают: фото

Донские казаки вышли на борьбу с дикорастущей коноплей и не считают свою деятельность забавной.

Российская парамилитарная организация "Всевеликое войско Донское" в Ростовской области РФ решила проводить массовые "антинаркотические акции" и заняться уничтожением дикорастущей конопли.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "Подъем" со ссылкой на пресс-службу "казачьего общества".

В сообщении говорится, что конные подразделения донских казаков сначала обнаруживают очаги прорастания растений, а затем казачьи дружины прибывают на место для борьбы с коноплей.

В пресс-службе организации также отметили, что "казакам не кажется забавной и смешной эта деятельность".

Во "Всевеликом войске Донском" отчитались, что общая масса уничтоженной растительности — более 20 тонн.

“Количество очагов произрастания конопли постепенно снижается. Однако жителям региона еще достаточно работы”, — подчеркнули в пресс-службе этой парамилитарной организации.

Борцы с коноплей отметили, что будут проводить массовые "антинаркотические акции" трижды в сезон, который длится с мая по октябрь. Так называемые "единые дни борьбы с коноплей" будут проходить летом.

Напомним, в начале июня стало известно о массовом отравлении россиян суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр", известно о 106 пострадавших, 36 из них – умерли, среди жертв был ребенок.

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