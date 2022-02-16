В России допросили известного политолога, критиковавшего Путина

Кроме того, в доме семьи Соловья прошел обыск, силовики изъяли всю технику.

Российского политолога Валерия Соловья вместе с сыном допросили российские силовики.

Об этом рассказал его адвокат Алексей Добрынин, сообщает "ТАСС".

Кроме того, в его доме прошел обыск, силовики изъяли всю технику. После допроса политолога и его сына отпустили. Следователи взяли с Соловья подписку о неразглашении материалов дела

"Допрос завершен, Соловей покинул здание СК. Политолог получил статус свидетеля по делу, возбужденному в 2021 г. по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды)", — сказал Добрынин.

В комментарии "Эху Москвы" адвокат добавил, что никакого задержания не было, как ранее сообщалось в СМИ.

"Никакого задержания не было. Они спокойно приехали в следственный комитет, его привезли, он позвонил нам и сказал, кто и какой следователь его везет, попросил нас связаться с ним", — отметил Добрынин.

Кто такой Валерий Соловей

Валерий Соловей — политолог, доктор исторических наук, бывший сотрудник Института российской истории РАН и бывший преподаватель МГИМО. Сам он родом из Украины — города Счастье на Луганщине.

Известен своими резкими заявлениями на общественно-политические темы в РФ. Критиковал российские власти в том, что они скрывают подлинные цифры о смертности от коронавируса. В сентябре 2020 года Соловей был задержан полицией в Москве после организованной им акции солидарности с протестующими в Хабаровске и Белоруси, а также Алексеем Навальным. Но спустя несколько часов после задержания политолога отпустили.

В ноябре 2020 года британский таблоид The Sun со ссылкой на Соловья предположил, что у Владимира Путина может быть болезнь Паркинсона. Кремль опроверг эту информацию. Несколько дней назад Соловей высказал версию о болезни скандального Владимира Жириновского: якобы политик мог быть отравлен.

Несмотря на то, что Соловей критикует российскую власть и лично Путина, агрессивную политику Кремля в отношении Украины он поддерживает. В частности, политолог говорил, что считает Крым территорией РФ, а террористов на Донбассе называл "ополченцами".

Напомним, что Россия внесла соратников Навального в список экстремистов и террористов.

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