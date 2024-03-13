В России досрочно выпускают на свободу "вора в законе" №1: в чем причина

В России досрочно выходит на свободу один из руководителей организованной преступности Захария Калашов, которого называют российским "вором в законе" номер один. Суд в Краснодарском крае принял решение об условно-досрочном освобождении 71-летнего преступника, известного в криминальных кругах по прозвищу Шакро Молодой.

Об этом сообщают российские официальные издания и Telegram-каналы со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов края.

Усть-Лабинский районный суд 13 марта в закрытом режиме рассмотрел ходатайство Калашова и удовлетворил его. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в высшей инстанции. Другие подробности пока неизвестны.

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По непроверенной информации, Шакро Молодого освободили от дальнейшего отбывания наказания по медицинским показаниям. В российских пабликах пишут, что это будет "шикарный подарок на день рождения" — 20 марта "вору в законе" исполнится 71 год.

В 2016 году Калашова задержали в Москве по подозрению в вымогательстве после перестрелки в российской столице, в которой погибли два человека. В 2018 году Калашов был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы.

В обвинительном заключении его назвали "лидером российского криминального мира".

С февраля 2019 он отбывает срок в исправительной колонии №2 в Краснодарском крае.

Напомним, министерство обороны России во время вербовки заключенных на войну против Украины и предпочитает осужденных за убийство.

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