В России достают детали из стиральных машин и автомобилей, чтобы поремонтировать танки: ЕС уже готовит санкции

ЕС может ввести санкции против стран, которые помогают России покупать стиральные машины и подержанные автомобили для ремонта поврежденных в боях танков.

Чиновники, отслеживающие торговые потоки в Москву, заметили значительный рост торговли потребительскими товарами между ЕС и традиционными союзниками Кремля в Центральной Азии. Есть подозрения, что новые маршруты, активность которых возросла на 60-80%, Россия использует для того, чтобы обойти западные санкции, призванные ослабить ее военную мощь.

Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что многие из поставляемых товаров содержат так называемые технологии "двойного назначения", которые имеют как военное, так и гражданское применение, и входят в список товаров, запрещенных к экспорту в Россию.

Чиновники отмечают, что среди товаров, которые вывозятся из ЕС в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, преобладают стиральные машины, подержанные автомобили и фотоаппараты.

Есть опасения, что многие из этих товаров разбирают, а полупроводники и другие компоненты используют для восстановления российских танков, бронемашин и разведывательных беспилотников, поврежденных в Украине.

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"Это огромная проблема. Значительная часть этой санкционной системы подрывается", – пишет Telegraph со ссылкой на свой источник в ЕС.

Большинство вывозимых из ЕС грузов направляются в Беларусь через сухопутную границу с Литвой, а затем реэкспортируются в Центральную Азию. Чиновники отслеживают экспортные декларации до внешней границы ЕС, прежде чем грузы фактически исчезают и, скорее всего, попадают в Россию.

В результате Польша закрыла свою границу с Беларусью, чтобы перекрыть эту лазейку, но маршрут между Литвой и Минском до сих пор остается свободным.

Известно, что ЕС сначала стремится провести дипломатические переговоры со странами Центральной Азии, чтобы предупредить их о последствиях. В частности, Казахстан, являющийся одним из ближайших партнеров Москвы в регионе, уже пообещал контролировать проходящие через страну товары.

В настоящее время Турция, Армения и ОАЭ также находятся под пристальным наблюдением дипломатов G7 на предмет потенциальной помощи, которую они могут предложить российской военной машине.

Напомним, 15 февраля, Еврокомиссия объявила "жесточайший пакет санкций против РФ", который когда-либо вводил Европейский Союз. В него вошли, в частности, экспортные запреты на 11 млрд. евро. Речь идет о товарах, которые РФ не сможет заменить поставками из других стран.

Кроме того, ограничен экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. Речь идет, в частности, о средствах управления новыми электронными компонентами, которые можно использовать в российских системах вооружения, в частности в беспилотниках, ракетах, вертолетах.

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