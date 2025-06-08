В России дроны атаковали химический комбинат «Азот»: там начался пожар (видео)

Дроны атаковали завод «Азот» в России

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В ночь на 7 июня в Новомосковске Тульской области России прогремели мощные взрывы.

Российские телеграмм-каналы сообщают о попадании БПЛА в химическое предприятие «Азот».

Отмечается, что в городе слышали не менее пяти взрывов, по некоторым данным — до восьми.

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В местных пабликах предполагают, что один из дронов попал непосредственно в химкомбинат. Эта информация пока уточняется.

Новомосковская акционерная компания «Азот» является крупнейшим отечественным производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции.

Предприятие также производит минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, азотную кислоту повышенной чистоты, аргон и метанол.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали Курскую область России, очевидцы сняли на видео полеты дронов, звуки стрельбы и пожар.

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Мы ранее информировали, что в городе Пушкино под Москвой произошел масштабный пожар в складских помещениях, охвативший территорию более 20 тысяч квадратных метров.