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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В России дроны атаковали химический комбинат «Азот»: там начался пожар (видео)

В российском Новомосковске Тульской области сообщают о серии взрывов в результате атаки дронов на химический комбинат «Азот».

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дроны атаковали завод «Азот» в России

Дроны атаковали завод «Азот» в России

В ночь на 7 июня в Новомосковске Тульской области России прогремели мощные взрывы.

Российские телеграмм-каналы сообщают о попадании БПЛА в химическое предприятие «Азот».

Отмечается, что в городе слышали не менее пяти взрывов, по некоторым данным — до восьми.

В местных пабликах предполагают, что один из дронов попал непосредственно в химкомбинат. Эта информация пока уточняется.

Новомосковская акционерная компания «Азот» является крупнейшим отечественным производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции.

Предприятие также производит минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, азотную кислоту повышенной чистоты, аргон и метанол.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали Курскую область России, очевидцы сняли на видео полеты дронов, звуки стрельбы и пожар.

Мы ранее информировали, что в городе Пушкино под Москвой произошел масштабный пожар в складских помещениях, охвативший территорию более 20 тысяч квадратных метров.

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