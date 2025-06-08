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В России дроны атаковали химический комбинат «Азот»: там начался пожар (видео)
В российском Новомосковске Тульской области сообщают о серии взрывов в результате атаки дронов на химический комбинат «Азот».
В ночь на 7 июня в Новомосковске Тульской области России прогремели мощные взрывы.
Российские телеграмм-каналы сообщают о попадании БПЛА в химическое предприятие «Азот».
Отмечается, что в городе слышали не менее пяти взрывов, по некоторым данным — до восьми.
В местных пабликах предполагают, что один из дронов попал непосредственно в химкомбинат. Эта информация пока уточняется.
Новомосковская акционерная компания «Азот» является крупнейшим отечественным производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции.
Предприятие также производит минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, азотную кислоту повышенной чистоты, аргон и метанол.
Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали Курскую область России, очевидцы сняли на видео полеты дронов, звуки стрельбы и пожар.
Мы ранее информировали, что в городе Пушкино под Москвой произошел масштабный пожар в складских помещениях, охвативший территорию более 20 тысяч квадратных метров.