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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В России дроны атаковали "Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию" (видео)

Атакованная «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Завод "Новокуйбышевской нефтехимической компаний", который атаковали дроны

Завод «Новокуйбышевской нефтехимической компаний», который атаковали дроны

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Беспилотники в ночь на 22 июля атаковали завод АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», что в Самарской области России.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Дроны атаковали предприятие «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». В соцсетях появились видео от очевидцев, где видно полеты беспилотников и стрельбу по ним в попытках сбить БпЛА.

Атакованный завод — один из крупнейших производителей в области газопереработки, нефтехимии и органического синтеза в России и Восточной Европе. О последствиях ударов пока ничего не известно.

Завод «Новокуйбышевской нефтехимической компаний», который атаковали дроны

Завод «Новокуйбышевской нефтехимической компаний», который атаковали дроны

Напомним, вечером 21 июля дроны атаковали аэродром в городе Миллерово, что в Ростовской области РФ. Там прогремели по меньшей мере 10-12 взрывов. Именно из Миллерово враг регулярно запускает по Украине беспилотники «Шахед».

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