- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1488
- Время на прочтение
- 1 мин
В России дроны атаковали "Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию" (видео)
Атакованная «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России.
Беспилотники в ночь на 22 июля атаковали завод АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», что в Самарской области России.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Дроны атаковали предприятие «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». В соцсетях появились видео от очевидцев, где видно полеты беспилотников и стрельбу по ним в попытках сбить БпЛА.
Атакованный завод — один из крупнейших производителей в области газопереработки, нефтехимии и органического синтеза в России и Восточной Европе. О последствиях ударов пока ничего не известно.
Напомним, вечером 21 июля дроны атаковали аэродром в городе Миллерово, что в Ростовской области РФ. Там прогремели по меньшей мере 10-12 взрывов. Именно из Миллерово враг регулярно запускает по Украине беспилотники «Шахед».