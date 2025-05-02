В России дроны атаковали в/ч космической разведки – объект "Звезда"

Беспилотник / © ТСН.ua

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В Ставропольском крае России беспилотники атаковали воинскую часть космической разведки страны, известную как объект «Звезда». Этот объект вовлечен в кибершпионаж.

Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия Дезинформации Андрей Коваленко.

«Неизвестные дроны долетели до воинской части космической разведки рф, известной как объект „Звезда“, в Ставропольском крае. Эта часть является одной из главных станций российской системы космической радиоэлектронной разведки», — говорится в заявлении руководителя ЦПД.

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Коваленко рассказал, что эта система возникла еще в начале 1970-х годов под кодовым названием «Звезда». Она предназначена для глобального перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций и сигнального обмена между иностранными военными объектами.

Отмечается, что объект «Звезда» — это фактически центр анализа космической информации. Он входит в структуру Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России. Объект специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты, иностранными спутниковыми системами связи (включая коммерческие).

По словам руководителя ЦПД, на сегодняшний день объект «Звезда» — это не только техническая база, но и часть стратегической архитектуры разведки РФ. Она используется для мониторинга ситуации в военных зонах и подготовки информации для ИПСО. Участвует в кибершпионаже.

К слову, в ночь на 30 апреля дроны СБУ поразили во Владимирской области России Муромский приборостроительный завод, который обеспечивает вражескую армию.

Несколькими днями ранее, 28 апреля, в Брянске беспилотники атаковали завод микроэлектроники «Кремной Эл». Он производит микроэлектронику для ракетных комплексов, ракет, РЛС, РЭБ и российских дронов.