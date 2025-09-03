В России дроны "наведались" на станцию "Кутейниково": какие последствия атаки

Атака беспилотниками / © ТСН.ua

Реклама

В России в ночь на 3 сентября дроны атаковали железнодорожную станцию «Кутейниково» в Ростовской области. Возникло обесточивание, были задержаны и опаздывают более 20 поездов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Ночью между 00:00 и 01:40 беспилотники атаковали тягловую подстанцию на станции «Кутейниково» Ростовской области РФ. В результате ударов был обесточен электрофицированный участок железнодорожного сообщения.

Реклама

Паблики пишут, что уничтожена «релейка» в контактной сети, пропало напряжение и на крыше вокзала обнаружен боеприпас.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на железнодорожной станции «Кутейниково» была временно нарушена работа контактной сети. Здание оцеплено, на место вызвали саперов.

«РЖД» сообщила о задержке 26 поездов. Максимальное отставание от графика составляет 4 ч. 15 мин.

Атаки по железной дороге в России

Напомним, 27 июля дроны атаковали электроподстанцию на железной дороге в поселке Октябрьский Волгоградской области РФ. Там возник пожар.

Реклама

7 августа дроны атаковали железнодорожный узел в Суровикино Волгоградской области РФ, через который враг перебрасывает бойцов и технику на фронт на Донбассе.

17 августа дроны ГУР Минобороны Украины поразили важный железнодорожный узел в Воронежской области РФ. Через него проходят эшелоны с боеприпасами и российскими войсками на оккупированные территории Украины.

А в ночь на 26 августа дроны нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре врага в оккупированном Крыму — в Джанкое и Красногвардейском.