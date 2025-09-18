- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1871
- Время на прочтение
- 1 мин
В России дроны ударили по комплексу "Газпром нефтехим": в небо валит дым (фото, видео)
После атаки по заводу «Газпром нефтехим» в Салавате в разных уголках города в небе виден густой дым. Паблики информируют, что именно могли поразить дроны.
Неизвестные дроны атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим» в Салавате в российском Башкортостане. На месте возник пожар и в небе поднимается серый дым.
Об этом сообщили российские телеграм-каналы и подтвердил губернатор Башкортостана Радий Хабиров.
Предприятие «Газпром нефтехим» было атаковано двумя беспилотниками, после чего с территории завода поднимается столб густого дыма.
«Террористическая атака на „Газпром нефтехим Салават“. Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте», — написал в сети губернатор.
Российские паблики информируют, что могла быть поражена установка первичной обработки сырой нефти.
Заметим, место поражения расположено в 1400 км от границы с Украиной.
Напомним, в ночь на 16 сентября украинские Силы обороны ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В районе объекта гремели взрывы и вспыхнул пожар. Этот НПЗ обеспечивает горючим российскую армию.
К слову, в ночь на 18 сентября в России неизвестные сожгли дотла электроподстанцию в Дугино Ростовской области. Без электроснабжения оказался ряд населенных пунктов.