ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1871
Время на прочтение
1 мин

В России дроны ударили по комплексу "Газпром нефтехим": в небо валит дым (фото, видео)

После атаки по заводу «Газпром нефтехим» в Салавате в разных уголках города в небе виден густой дым. Паблики информируют, что именно могли поразить дроны.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Дым после атаки на "Газпром нефтехим" в Салавате

Дым после атаки на «Газпром нефтехим» в Салавате

Дополнено новыми материалами

Неизвестные дроны атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим» в Салавате в российском Башкортостане. На месте возник пожар и в небе поднимается серый дым.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и подтвердил губернатор Башкортостана Радий Хабиров.

Предприятие «Газпром нефтехим» было атаковано двумя беспилотниками, после чего с территории завода поднимается столб густого дыма.

«Террористическая атака на „Газпром нефтехим Салават“. Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте», — написал в сети губернатор.

Российские паблики информируют, что могла быть поражена установка первичной обработки сырой нефти.

Заметим, место поражения расположено в 1400 км от границы с Украиной.

Дым от пожара после атаки на «Газпром нефтехим Салават»

Дым от пожара после атаки на «Газпром нефтехим Салават»

Дым от пожара после атаки на «Газпром нефтехим Салават»

Дым от пожара после атаки на «Газпром нефтехим Салават»

Дым от пожара после атаки на «Газпром нефтехим Салават»

Дым от пожара после атаки на «Газпром нефтехим Салават»

Дым от пожара после атаки на «Газпром нефтехим Салават»

Дым от пожара после атаки на «Газпром нефтехим Салават»

Напомним, в ночь на 16 сентября украинские Силы обороны ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В районе объекта гремели взрывы и вспыхнул пожар. Этот НПЗ обеспечивает горючим российскую армию.

К слову, в ночь на 18 сентября в России неизвестные сожгли дотла электроподстанцию в Дугино Ростовской области. Без электроснабжения оказался ряд населенных пунктов.

Дата публикации
Количество просмотров
1871
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie