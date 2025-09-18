В России дроны ударили по комплексу "Газпром нефтехим": в небо валит дым (фото, видео)

Дым после атаки на «Газпром нефтехим» в Салавате

Реклама

Дополнено новыми материалами

Неизвестные дроны атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим» в Салавате в российском Башкортостане. На месте возник пожар и в небе поднимается серый дым.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и подтвердил губернатор Башкортостана Радий Хабиров.

Предприятие «Газпром нефтехим» было атаковано двумя беспилотниками, после чего с территории завода поднимается столб густого дыма.

Реклама

«Террористическая атака на „Газпром нефтехим Салават“. Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте», — написал в сети губернатор.

Российские паблики информируют, что могла быть поражена установка первичной обработки сырой нефти.

Заметим, место поражения расположено в 1400 км от границы с Украиной.

Дым от пожара после атаки на «Газпром нефтехим Салават»

Дым от пожара после атаки на «Газпром нефтехим Салават»

Дым от пожара после атаки на «Газпром нефтехим Салават»

Дым от пожара после атаки на «Газпром нефтехим Салават»

Дата публикации 11:14, 18.09.25 Количество просмотров 18 Атака на "Газпром нефтехим": пожар сняли на видео

Напомним, в ночь на 16 сентября украинские Силы обороны ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В районе объекта гремели взрывы и вспыхнул пожар. Этот НПЗ обеспечивает горючим российскую армию.

Реклама

К слову, в ночь на 18 сентября в России неизвестные сожгли дотла электроподстанцию в Дугино Ростовской области. Без электроснабжения оказался ряд населенных пунктов.