В России дроны ударили по Костромской ГРЭС: пламя сняли на видео

Пожар на Костромской ГРЭС после атаки

В России в ночь на 6 ноября беспилотники атаковали Костромскую государственную районную электростанцию (ГРЭС), что в Волгореченске Костромской области. Местные жители зафиксировали на видео пожар, который возник на станции после ударов.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и местные власти.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников написал в Сети, что в Волгореченске якобы отражена атака беспилотников, и власти устраняют «последствия на объектах энергетической инфраструктуры».

«На утро жители города слышали работу защитной системы — раздалось несколько хлопков. Сейчас на месте работают оперативные службы, которые устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет», — говорится в заявлении губернатора.

Очевидцы сняли на фото и видео пожар и огненное зарево над Костромской ГРЭС.

Беспилотники атаковали Костромскую ГРЭС

Костромская ГРЭС — третья по установленной мощности тепловая электростанция России. Установленная электрическая мощность — 3600 МВт (8 турбин К-300-240 мощностью 300 МВт и одна турбина К-1200-240-3 мощностью 1200 МВт).

Напомним, в ночь на 6 ноября в российском Волгограде прогремело 8-10 взрывов. Местные жители сообщали о гуле, вспышках и дрожании окон, предполагая, что работала ПВО, сбивая дроны над Волгой. Кроме того, взрывы слышали в соседних городах (Волжский, Калач-на-Дону) и в Тульской области.