В России два пассажирских самолета не долетели до места назначения: что произошло

Количество поломок самолетов в российском авиапространстве резко возросло после введения санкций США и ЕС из-за войны в Украине.

Пассажирский самолет Boeing-777 российской авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Москвы в Гуанчжоу в Китае, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за технической неисправности.

Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

В "Аэрофлоте" уточнили, что командир воздушного судна принял решение посадить самолет "из-за срабатывания индикации уровня масла в одном из двигателей". Посадка состоялась в штатном режиме, подчеркнули в авиакомпании, но продолжать рейс этот самолет не будет.

"Для продолжения рейса из Москвы направлен резервный борт", – добавили в "Аэрофлоте".

Это второе за неделю авиационное происшествие после того, как 6 мая самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), вылетевший из Москвы в Оренбург, подал в воздухе сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета.

Также читайте Крупнейшая авиакомпания России разобрала четверть своего авиапарка из-за санкций Запада

Он пробыл в полете около 40 минут и снизил высоту до 3 тысяч метров из-за разгерметизации кабины пилотов. На время самолет исчезал с радаров.

В целом, как отмечает издание, в России резко возросло количество происшествий после введения санкций США и ЕС из-за войны в Украине.

В 2023 году было зафиксировано не менее 74 различных поломок самолетов в воздухе, что на 38 больше, чем в 2022-м, подсчитывала немецкая исследовательская компания Jacdec.

На каждые 100 тысяч вылетов приходилось почти 10 авиапроисшествий, тогда как годом ранее — всего пять, говорится в анализе, полученном на основе данных исследовательской компании Cirium.

К таким событиям отнесли случаи возгорания или иного выхода из строя двигателей во время полетов, повреждения шасси при приземлении, а также неисправности закрылков, приводящих к отклонению от курса.

В 2024 ряд авиаинцидентов продолжился — только в январе их было десять. За первые три месяца этого года у шести лайнеров отказывали двигатели в полете.

Напомним, ранее авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап сообщил, что у российской гражданской авиации нет будущего, поскольку из-за введенных странами Запада санкций, самолеты российских авиалиний не проходят технического обслуживания и для них нет запасных частей.

Читайте также: