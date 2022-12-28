В России дворник стал "сыном Ванги" и предсказал Москве победу (видео)

На российском федеральном телеканале появилась новая звезда. Человек, который полтора года работает дворником в местном морге, представился "великим провидцем" и "сыном Ванги ".

Кремлевская пропаганда, распространяющая сюжеты о "величии" России и "неотвратимой победе" оккупантов, разнообразила эфир видео с "великим провидцем".

Так, Telegram-канал "Ищи своих" предоставил фрагмент такого ток-шоу.

"Провидец" утверждал, что ему передался дар "отца", который мог видеть будущее и общаться с духами. Мужчина рассказал, как на кладбищ, подошел к могиле Мессинга и у него в душе "сразу наступило просветление и благодать".

Во время одного из эфиров на ТВ "провидец" выдал, что ясновидящая Ванга передала ему "пророчество" о будущем России.

"Ванга пришла ночью 15 ноября в день смерти моей матери. Она стояла передо мной в черном. В правой руке у нее был огонь, в левой – вода. Она говорила: Дмитрий, будут войны, будет кровь, будут слезы. Но победит Россия и она будет на первом месте, и с ней будут считаться все страны мира. Победит Россия и добро", – заявил дворник.

В преддверии в пропагандистском ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" россияне заявили, что в Казахстане могут начаться "нацистские процессы".

Ранее священник РПЦ Андрей Ткачев – уроженец Львова – назвал гибель военных РФ на фронте "лучшей из смертей" и призвал россиян умирать в Украине.

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