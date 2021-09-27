В России двух офицеров спецназа обвиняют в сексуальном насилии над рядовыми

В России двух офицеров спецназа обвиняют в сексуальном насилии над рядовыми

Майор и капитан вымогали деньги у рядовых. В случае отказа они насиловали солдат.

В Хабаровском крае России командира воинской части спецназа и его заместителя обвиняют в сексуальном насилии над рядовыми солдатами. Против майора и капитана возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает "Сибирь. Реалии" и "Тайга.инфо".

Командир 78 отдельной роты специального назначения и его заместитель вымогали деньги у рядовых. В случае отказа они насиловали солдат.

Последний случай произошел в январе 2021 года. Майор приказал фельдшеру поставить военнослужащему клизму с водой.

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"Затем майор заставил рядового лечь на стол животом, оставив ноги на полу, после чего, под угрозой насилия, ввел в анальное отверстие рядового черенок от швабры с надетым на него презервативом. Капитан происходящее снимал на камеру своего мобильного телефона", — сообщается в документе, текст которого попал в распоряжение журналистов.

8-16 ноября 2020 года в Уссурийске майор требовал деньги от другого рядового "на нужды роты". После отказа командир приказал солдату раздеться догола. Рядового избили, связали ему руки веревкой, привязали к дереву и угрожали изнасилованием.

В августе 2020 года ефрейтора и рядового доставили к майору на "воспитательную беседу".

"Командир взял деревянную швабру, надел на ее черенок медицинскую перчатку, и начал водить ей в области ягодиц и промежности ефрейтора, угрожая изнасиловать его ей", — сообщается в документе.

Отмечается, что 78-я отдельная рота специального назначения ранее базировалась в оккупированном Симферополе. Есть ли среди пострадавших жители захваченного полуострова, которых принудительно "призвали" в армию РФ — пока неизвестно.

В воинских частях РФ дедовщина — распространенное явление. Нередко солдаты, получив доступ к оружию, убивают своих обидчиков.

Так, в 2019 году в одной из воинских частей Читинского района в Забайкалье в России произошла стрельба. Погибло восемь человек, среди которых - солдаты-срочники.

Два года до этого в России убили срочника, который расстрелял своих сослуживцев. Во время задержания он оказывал вооруженное сопротивление.

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