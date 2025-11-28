- Дата публикации
В России эпично вспыхнул склад в промышленной зоне, где собирают "Шахеды"
Погасить пожар пытаются местные спасатели, к тушению привлекли вертолет.
Вечером в пятницу, 28 ноября, в российской республике Татарстан вспыхнул масштабный пожар в особой экономической зоне «Алабуга», где собирают «Шахеды».
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и пропагандисты российских СМИ.
Пожар произошел на складе аккумуляторов, огонь охватил площадь 5 тысяч кв. м.
По информации РЕН ТВ, в складском помещении произошел частичный обвал кровли.
Из здания самостоятельно эвакуировались более 300 человек.
Погасить пожар пытаются местные спасатели, к тушению привлекли вертолет.
Ранее сообщалось, что Россия расширяет завод по производству дронов в «Алабуге» — особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан.
Спутниковые снимки свидетельствуют, что на территории возведены десятки новых зданий, среди которых новые общежития и производственные помещения.
Напомним, в этот же день, 28 ноября, в Черном море недалеко от турецкого побережья почти одновременно взорвались и загорелись два танкера, которые находились под международными санкциями из-за перевозки российской нефти.