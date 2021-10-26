В России еще один взрыв газа в многоэтажке: детей спасали, выбрасывая из окон, видео

В России еще один взрыв газа в многоэтажке: детей спасали, выбрасывая из окон, видео

По данным российского МЧС, в результате ЧП пострадал один человек.

Во вторник, 26 октября, в жилом доме в российском городе Балтийске (Калининградская область) прогремел мощный взрыв, после которого в здании начался пожар.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, жители второго этажа были вынуждены выбрасывать своих детей из окон дома, чтобы спасти им жизнь.

Как видно на опубликованном видео, внизу малышей ловили пришедшие на помощь погорельцам люди.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился на первом этаже пятиэтажки, в которой на тот момент никого не было дома. Соседи почувствовали запах газа в подъезде и вызвали специалистов.

Взрыв произошел через 15–20 минут после телефонного звонка жильцов дома.

Пожар был ликвидирован спасателями МЧС. В результате инцидента незначительные повреждения получил один человек.

Напомним, накануне в российском городе Набережные Челны произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, из-под завалов спасатели получили пострадавших.

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