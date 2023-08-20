В России еще одна операция пошла "не по плану": "Луна-25" столкнулся с Луной и прекратил свое существование

Интересно, что это была первая за полвека миссия россиян к Луне, которая оказалась неудачной.

Российский космический аппарат "Луна-25", который должен совершить посадку в районе Южного полюса 21 августа, прекратил свое существование.

Об этом пишутся пропагандистские ОМП со ссылкой на "Роскосмос".

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Связь со станцией сейчас потеряна.

"По предварительным расчетам, станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила свое существование. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали", — сказано в сообщении.

Добавим, что основные задачи миссии: отработка технологий мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды.

Интересно, что это была первая за полвека миссия россиян к Луне. Предыдущая станция "Луна-24" была запущена в 1976 году еще Советским Союзом.

Пророссийский телеграмм-канал Mash информирует, что связь с "Луна-25" прервалась вчера около 14:57 мск. Специалисты "Роскосмоса" выясняют, из-за чего аппарат сбился с курса и потерялся в космосе.

Напомним, накануне мы писали, что "Роскосмос" сообщил о внештатной ситуации с аппаратом "Луна-25".

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