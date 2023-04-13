В России фактически объявили всеобщую мобилизацию: Жданов сравнил вручение электронных повесток с крепостным правом

По информации Генерального штаба Украины, враг теряет от 500 до 700 человек в сутки.

Принятый в России закон о создании цифрового единого реестра граждан, подлежащих призыву, и введение электронной повестки – это фактически общая мобилизация.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Это частичное введение цифрового крепостного права", — добавил он.

В России цель пополнять резервы, потому что тех, кто бы отправился на войну по собственному желанию, по идеологическим соображениям, не на словах мало, поэтому начинается принудительная мобилизация.

"Первые мобилизованные этой волны появятся на линии фронта примерно в конце мая. Но произойдет то же, что и в начале октября: их будут приводить в военкомат, переодевать, вооружать стрелковым оружием и бросать на фронт на пополнение потерь", — сказал Жданов. .

Напомним, граждане РФ жалуются на создание единого реестра военнообязанных граждан. Теперь в РФ повестки будут рассылаться в частности через электронный сервис "Госуслуги".

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