В России фиксируют разгул насилия со стороны "ветеранов" войны в Украине: цифры поражают

В прошлом году количество насильственных преступлений, совершенных оккупантами по возвращении домой, увеличилось в 13 раз.

Почти две сотни россиян, участвовавших в войне против Украины, осуждены за насильственные преступления после возвращения домой.

Об этом сообщает издание "Новая газета Европа".

Цифры, которые приведены в исследовании, базирующемся на официальных данных судебных властей РФ, впечатляют.

За два года войны, которую ведет РФ в Украине, оккупанты по возвращении домой были обвинены в 192 насильственных преступлениях. В частности, 49 дел было возбуждено за убийство, 143 фигуранта проходили как обвиняемые по делам о причинении вреда здоровью разной степени тяжести, из них 26 — завершились смертью потерпевшего.

Среди осужденных за преступления против жизни и здоровья каждый шестой – военный РФ.

Как отмечает издание, с каждым месяцем боевых действий подобных преступлений становится все больше. В 2023 году их количество увеличилось в 13 раз, в первые шесть месяцев прошлого года участники так называемой "СВО" установили рекорд по количеству преступлений сексуального характера.

"25 февраля в якутском поселке 35-летний ветеран "СВО" зарубил топором победительницу конкурса "Лучший учитель России". Через месяц другой военный изнасиловал 9-летнюю школьницу из Кургана... За убийство шестерых жителей карельской деревни задержали 37-летнего вагнеровца, а в октябре дело возбудили против еще одного наемника — он убил свою четырехлетнюю падчерицу", — пишет издание.

По информации издания, за два года "ветеранам" войны в Украине российские суды вынесли более 2,5 тысяч приговоров по уголовным делам. И более чем в половине случаев им смягчали наказание из-за "участия в СВО".

Зато гораздо более "страшным" преступлением российское правосудие считает самовольное оставление части. С начала вторжения суды вынесли 1392 таких приговора. Большинство осужденных получили реальные сроки. При этом 30 солдат, отказавшихся воевать против украинцев, были осуждены за дезертирство, за которое в России предусмотрено до 15 лет тюрьмы.

Напомним, оккупанты также совершают убийства своих товарищей и командиров на войне. Недавно российский солдат рассказал матери об убийстве командира, не понравившегося личному составу.

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