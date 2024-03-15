В России фиксируют сбои в системе онлайн-голосования на выборах Путина: что произошло

Серьезная DDoS-атака зафиксирована также на систему видеонаблюдения на избирательных участках.

В первый день так называемых выборов президента РФ в работе системы электронного голосования произошли серьезные проблемы – сайты "Госуслуг" и mos.ru, на которых россияне могли бы отдать свой "электронный голос", почему-то не работают.

Российские официальные информагентства сообщают также, что серьезная DDoS-атака зафиксирована на систему видеонаблюдения на избирательных участках.

Как сообщают источники РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах, сбои в работе электронных систем обусловлены работой киберспециалистов ГУР Минобороны Украины.

Российская центральная избирательная комиссия нашла оправдание проблем с доступом к сайту для электронного голосования в том, что он перегружен якобы из-за "беспрецедентного количества желающих проголосовать". Мол, потому система работает в режиме очереди.

Между тем, россияне массово сетуют на трудности с электронным голосованием.

Напомним, выборы в России сопровождаются массовыми акциями протеста, во время которых люди в разных городах РФ бросают "коктейли Молотова" на избирательных участках, поджигают урны для голосования или заливают бюллетени зеленкой и чернилами.

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