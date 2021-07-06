В России ФСБ задержала консула Эстонии: страна Балтии назвала это провокацией и нарушением международного права

В Эстонии объяснили, что Россия выбрала путь конфронтации в общении с соседями.
В г. Санкт-Петербург в России ФСБ задержала консула Эстонии Марта Лятте. Спецслужба государства-агрессора обвинила иностранного дипломата в якобы "попытке получить информацию закрытого характера от гражданина РФ".
Об этом сообщает "Интерфакс".
Российские спецслужбы обвинили эстонского консула в "деятельности несовместимой со статусом дипломатического работника и враждебном отношении к РФ". Также там заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права".
В Эстонии уже отреагировали на задержание дипломата и подчеркнули, что это — нарушение международного права. Так, руководитель департамента по связям с общественностью эстонского МИД Эстонии Аари Леммик подтвердил изданию ERR задержания Марта Летте.
"Консул был на рабочем совещании в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете и был задержан ФСБ на полтора часа во время выхода из заседания. Его обвинили в присвоении важных материалов", — пояснил Леммик.
По его словам, это показывает, что Россия идет на конфронтацию с соседями.
"С точки зрения Эстонии, этот инцидент иллюстрирует тот факт, что Россия выбрала путь конфронтации в общении, вместо того чтобы быть конструктивной и изменить эту негативную тенденцию в отношениях с Европейским Союзом. Это еще один пример для нас, что Россия не заинтересована в конструктивных отношениях со своими соседями", — добавил Леммик.
Министерство иностранных дел Эстонии осуждает задержание Летте и называет это провокацией.
"Наша реакция состоит в том, что мы осуждаем поступок России. Он является незаконным, провокационным и наносит ущерб государствам-членам ЕС и Европейскому Союзу в целом. В интересах Эстонии — иметь хороших соседей и конструктивные отношения со своими соседями", — сказал Леммик.
"Мы ожидаем, что Россия будет придерживаться принципов международного права в своем поведении", — добавил он.
Напомним, в МИД рассказали, как РФ превращает оккупирован Крым на огромную военную базу.