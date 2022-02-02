В России гигантская глыба льда с крыши едва не убила прохожую: видео

В России гигантская глыба льда с крыши едва не убила прохожую: видео

Это уже третий случай в одном городе за несколько дней.

В российском городе Саратове глыба снега и льда с крыши многоэтажки свалилась на голову местной жительницы, которая шла по улице. Женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Видео с камер наблюдения, запечатлевших этот несчастный случай, в среду, 2 февраля, опубликовали российские СМИ в своих Telegram-каналах.

В сообщении уточнили, что снежная "лавина" накрыла 58-летнюю россиянку по улице Провиантской. Ранее, в течение нескольких последних дней, такие же несчастные случаи случались на улицах Шелковичная и Мичурина. Там травмы также получали женщины.

Местное управление Следственного комитета РФ приступило к проверке этих инцидентов

Напомним, ранее в России, неподалеку от Санкт-Петербурга, женщина утонула в проруби во время крещенских купаний прямо на глазах у собственных детей и мужчины.

Читайте также: