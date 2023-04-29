В России горел завод по изготовлению артиллерии: фото и видео

Возгорание возникло на оборонном предприятии, производящем артиллерийские и реактивные системы залпового огня.

В российском городе Перми вечером в субботу, 29 апреля, произошел пожар на территории оборонного предприятия "Мотовилихинские заводы".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

К местным спасателям сообщение о возгорании поступило в 20:08.

По прибытии на место было установлено, что происходит горение трансформаторной подстанции.

"На территории предприятия произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Специалистами МЧС, выехавшими на место, возгорание оперативно локализовано", — сообщают на Мотовилихинский хаводах . — Пермь 36,6. ПРОТИВ ВОЙНЫ (@perm36_6) April 29, 2023

На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 37 человек личного состава и 10 единиц техники. Пожар потушили.

О нанесенном ущербе и причине возгорания не сообщается.

Известно, что на этом предприятии производятся артиллерийские и реактивные системы залпового огня, в частности, РСЗО "Смерч".

Напомним, в результате взрывов в Севастополе, произошедших 29 апреля, было уничтожено около десяти резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость составляет около 40 тысяч тонн.

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