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В России горел завод по изготовлению артиллерии: фото и видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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В Перми произошел пожар на территории оборонного предприятия "Мотовилихинские заводы" / © Telegram / Мой город Пермь
В Перми произошел пожар на территории оборонного предприятия "Мотовилихинские заводы" / © Telegram / Мой город Пермь
В Перми произошел пожар на территории оборонного предприятия "Мотовилихинские заводы" / © Telegram / Мой город Пермь
В Перми произошел пожар на территории оборонного предприятия "Мотовилихинские заводы" / © Telegram / Мой город Пермь
В Перми произошел пожар на территории оборонного предприятия "Мотовилихинские заводы" / © Telegram / Мой город Пермь

Возгорание возникло на оборонном предприятии, производящем артиллерийские и реактивные системы залпового огня.

В российском городе Перми вечером в субботу, 29 апреля, произошел пожар на территории оборонного предприятия "Мотовилихинские заводы".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

К местным спасателям сообщение о возгорании поступило в 20:08.

По прибытии на место было установлено, что происходит горение трансформаторной подстанции.

На тушение пожара привлекались силы и средства от МЧС России в количестве 37 человек личного состава и 10 единиц техники. Пожар потушили.

О нанесенном ущербе и причине возгорания не сообщается.

Известно, что на этом предприятии производятся артиллерийские и реактивные системы залпового огня, в частности, РСЗО "Смерч".

Напомним, в результате взрывов в Севастополе, произошедших 29 апреля, было уничтожено около десяти резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость составляет около 40 тысяч тонн.

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Дата публикации
Просмотры
3233
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