В России горело уникальное судно "Роснефти": есть жертва и раненые

Возгорание произошло во время пребывания "Катерины Великой" на техобслуживании на судоремонтном заводе.

В российском Приморье загорелся пожар на многофункциональном судне поставок "Катерина Великая". Оно – единственное в мире судно снабжения ледового класса и считалось "гордостью" в РФ.

Об этом сообщают российская Дальневосточная транспортная прокуратура и СМИ.

По информации от прокуратуры, 8 апреля около 3:00 в Центре судоремонта "Дальзавод" в Приморье произошло возгорание многофункционального судна поставок "Катерина Великая".

Пожар уже ликвидирован. Есть пострадавшие: по предварительным данным, три человека находятся в больнице, еще один – погиб.

Российские медиа утверждают, что пожар не был большим и площадь возгорания достигла 50 кв. м.

Правоохранительные органы проводят проверку, направленную на установление обстоятельств происшествия.

Судно "Катерина Великая" – характеристики

"Катерина Великая" – судно проекта IBSV 10022 AH, построенное для "Роснефти". Корабль сошел с верфи "Звезда" в городе Большой Камень (Приморский край РФ) всего три года назад и считался гордостью РФ.

Это единственное в мире судно снабжения ледового класса, оно может доставлять грузы в арктических широтах.

"Катерина Великая" длиной 106 м, в ширину — 22 м. Может преодолевать лед толщиной 1,5 м. Главная задача судна — перевозка грузов от морских буровых установок и добывающих платформ, ледокольные операции.

К слову, после повторного прорыва дамбы в российском городе Орске, где идет сильное затопление территорий, прекратил работу НПЗ "Орскнефтеоргсинтез".

Читайте также: