Ночью 25 августа в России, в Воронежской области, продолжается пожар на складе боеприпасов после атаки дронов.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "ЧТД".

Согласно сообщению, после атаки БпЛА в области "сдетонировал взрывоопасный объект" на складе боеприпасов, в результате чего разгорелся сильный пожар.

Фото: Telegram-канал ЧТД

"Взрывы не прекращались несколько часов, саперы продолжают работу, въезд в опасную зону остается под запретом. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении источника.

Другой местный Telegram-канал Типичный Воронеж предоставил информацию, что активная фаза детонации взрывоопасных объектов прекратилась, а на месте происшествия работают группы разминирования.

"После них на ближайшую территорию смогут войти представители других служб и ведомств, в том числе комиссии по оценке нанесенного ущерба гражданским зданиям", — говорится в сообщении источника.

Вход и въезд в населенные пункты, из которых была осуществлена эвакуация граждан, пока категорически запрещены.

Напомним, стало известно, что иранский генерал Шарифи Моласареи Аббасу Муса лично приехал в временно оккупированный Крым и привез с собой группу иранских инструкторов БПЛА еще в 2022 году. СБУ Украины собрала доказательства бригадного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана, ведь он причастен к войне РФ против Украины.

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