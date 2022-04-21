В России горит институт Войск Воздушно-космической обороны: там разрабатывали "Искандеры"

В России горит институт Войск Воздушно-космической обороны: там разрабатывали "Искандеры"

В российском городе Тверь 21 апреля вспыхнул масштабный пожар во втором Центральном Научно-исследовательском институте Войск Воздушно-космической обороны России по ул. Афанасия Никитина.

Весь город заволокло дымом, а люди прыгают со второго этажа пылающего здания, пишут в местных соцсетях. Заметим, что в этом институте разрабатывали зенитно-ракетные комплексы С-300 и работали над ракетным комплексом "Искандер".

Сообщение о вспышке в институте поступило в дежурную службу МЧС РФ 21 апреля в 11:08, пишет местное издание Tverigrad. На место выехали несколько машин скорой помощи.

По данным Telegram-канали о событиях "112", в результате пожара предварительно погибли пять человек. А количество пострадавших – около 17.

Все сотрудники учреждения эвакуированы. Площадь пожара составляет около тысячи кв. м. и ему предоставлен второй уровень сложности.

Напомним, тем временем россияне в Черном море проводят поисковые работы на месте затопления крейсера "Москва".

Читайте также: