В России горит пороховой завод, производящий ПВО и заряды к "Градам" и "Смерчам" (видео)

На Пермском пороховом заводе в России 1 мая произошел смертельный пожар.
На заводе, который производит заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", а также комплексы противовоздушной обороны, погибли два человека.
Об этом сообщает местное издание 59.ru.
Отмечается, что пожар вспыхнул 1 мая около 20.00. На участке производства пластмассы загорелась продукция. В результате пожара пострадали трое работников, из них один человек погиб на месте. Еще двоих доставили в больницу, однако один из госпитализированных скончался от ожогов.
Следует отметить, что год назад этот же пороховой завод уже горел. Тогда вспыхнул склад со спецпродукцией, в результате чего произошел взрыв. Тогда также пострадали три человека.
⚡️⚡️⚡️ На россии в Перми загорелся пороховой завод— Apocalypto ❤️ (@Apocalypto321) May 2, 2022
Два человека погибли, один пострадавший в больнице. Предприятие изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч" и комплексам ПВО pic.twitter.com/DYZeeu2K9L
Напомним, 25 апреля в России горело сразу несколько критических объектов. Российские пожарные тушили огонь на нефтебазе в Брянске, военной базе в Брянске и предприятии "Агропромкомплект" в Брянске.
Кроме того, в России продолжают гореть сибирские леса. Огонь пылает вблизи населенных пунктов, поэтому в Курганской области объявили чрезвычайную ситуацию и проводят эвакуацию из шести селений.
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