В России горят две нефтебазы: в Генштабе сообщили подробности ударов

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 3 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу «Дмитриевская» в Тамбовской области РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Какими средствами был нанесен удар в сообщении не уточняют.

Реклама

«Зафиксировано поражение цели, с последующим пожаром на объекте — предварительно — горит несколько резервуаров для нефтепродуктов. Результаты попаданий уточняются», — отметили в Генштабе.

Эта российская нефтебаза была задействована в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

В Генштабе добавили, что минувшей ночью, 2 декабря, украинские ударные дроны поразили еще одну российскую нефтебазу — «Ливны» в Орловской области РФ. Здесь загорелось два резервуара РВ-5000.

Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удар по посту технического наблюдения на морской стационарной платформе МСП-4 в акватории Черного моря.

Реклама

«По предварительной информации, уничтожен расчет БпЛА оккупантов и поражена РЛС надводной обстановки на самоподъемной плавучей буровой установке „Сиваш“. Другие результаты уточняются», — сообщили в Генштабе.

Также уточнены последствия удара по военному аэродрому Саки на территории временно оккупированного Крыма, который был нанесен еще 27 ноября. В результате этой атаки удалось уничтожить три российских разведывательно-ударных БпЛА типа «Орион».

«Стоимость одного такого российского беспилотника оценивается в примерно 5 млн долларов США. Летательный аппарат имеет размах крыла 16,3 метра и может находиться в воздухе до 24 часов», — отметили в Генштабе.

Напомним, ранее на территории России взорвался нефтепровод «Дружба» на участке между Таганрогом и Липецком.