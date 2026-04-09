В России готовят масштабные протесты: что стало последней каплей

В России нарастает волна недовольства из-за жестких ограничений работы интернета, парализовавших работу мессенджеров и бизнес-сервисов. В минувшие выходные, в центре Москвы возле администрации президента выстроились очереди людей, жаловавшихся на репрессии против интернета. А активисты по всей стране начали борьбу за право свободной связи через суды и запросы на митинги.

Об этом сообщает Associated Press.

Причины сбоев и реакция общества

Отмечается, что ограничения достигли критического уровня в прошлом году, когда власти начали масштабно выключать мобильный интернет, объясняя это защитой от дронов. По словам оппозиционного политика Бориса Надеждина, это возмущает многие. Он добавил, что общественное недовольство «огромное», и люди готовы к безопасным формам протеста.

Блокировка мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также борьба с VPN-сервисами повлекли за собой сбои в заказах такси, доставке и банковских оплатах. Соучредитель группы цифровых прав RKS Global Саркис Дарбинян объясняет, что целью власти является создание цифрового гетто из подконтрольных приложений.

«Интернет больше не является универсальным цифровым товаром», — подчеркнул адвокат в комментарии для AP.

Как отреагировал бизнес РФ

Даже лояльные власти бизнесмены высказались против такой политики. Глава Российского союза промышленников Александр Шохин прямо заявил Владимиру Путину, что отключение мобильного интернета серьезно мешает работе компаний. Похожего мнения придерживается и известная IT-предприниматель Наталья Касперская.

«Нет технического способа блокировать VPN, не нарушая работу всего интернета», — подчеркнула Касперская.

Она также иронически посоветовала россиянам готовиться к возвращению в прошлое — к «радиорепортажам об иностранных врагах».

Международная критика и новые протесты

О проблеме заговорили даже на международном уровне. В ходе встречи с Путиным 1 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян открыто раскритиковал действия России.

«В Армении наши социальные сети, например, на 100% бесплатны. Нет никаких ограничений», — подчеркнул он.

Путин выслушал это замечание молча, лишь слегка приподняв брови. В настоящее время активисты готовят масштабные акции на 12 апреля, День космонавтики, пытаясь получить разрешения под предлогом празднования.

Московская политика Юлия Галямина во время подачи жалобы возле администрации президента подчеркнула: эффект напрямую зависит от масштаба общественного возмущения блокированием интернета. Она убеждена, что недовольство россиян из-за утраты возможности общаться является по-настоящему массовым.

Напомним, Кремль начал подготовку к замене руководителей трех ключевых регионов России накануне предстоящих в сентябре 2026 года выборов. Под удар попали руководители областей, граничащих с Украиной.

Также в России фиксируют рост недовольства среди населения из-за усиливающейся цензуры, происходящей в последние недели. Как свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения, уровень доверия президенту Владимиру Путину снизился на пять процентных пунктов — с 76% до 71%.