В России готовятся к жизни во время войны: делают запас гробов

В Пензенской области РФ обеспокоены тем, что местные власти занимаются организацией мероприятий по “срочному захоронению трупов в военное и мирное время”.

Жители российского города Заречного в Пензенской области пожаловались на местные власти, которые вместо обустройства бомбоубежищ готовятся к захоронению трупов.

Об этом сообщили на сайте "Подъем".

Граждане пожаловались в прокуратуру "на бездействие администрации и управления гражданской обороны". Заявление подписали более 400 человек.

Местные жители утверждают, что власть не готовится к "разнообразным чрезвычайным ситуациям". Встреча с чиновниками не заставила местные власти позаботиться о бомбоубежищах.

Вместо этого мэрия утвердила постановление "Об организации мероприятий по срочному захоронению трупов в военное и мирное время". Документ среди прочего предполагает создание запаса гробов.

Фото: из соцсетей

Мэр от каких-либо объяснений журналистам отказался, обвинив жителей в "определенных склонностях", и заверил, что власть в своих действиях руководствуется исключительно законодательством.

Напомним, губернатор Курской области РФ недавно провел оперативное совещание с участием ФСБ, пограничного управления, МВД и Росгвардии. Обсуждались вопросы безопасности и охраны инженерной и критически важной инфраструктуры.

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