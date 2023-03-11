В России готовятся к жизни во время войны: делают запас гробов

В Пензенской области РФ обеспокоены тем, что местные власти занимаются организацией мероприятий по “срочному захоронению трупов в военное и мирное время”.
Жители российского города Заречного в Пензенской области пожаловались на местные власти, которые вместо обустройства бомбоубежищ готовятся к захоронению трупов.
Об этом сообщили на сайте "Подъем".
Граждане пожаловались в прокуратуру "на бездействие администрации и управления гражданской обороны". Заявление подписали более 400 человек.
Местные жители утверждают, что власть не готовится к "разнообразным чрезвычайным ситуациям". Встреча с чиновниками не заставила местные власти позаботиться о бомбоубежищах.
Вместо этого мэрия утвердила постановление "Об организации мероприятий по срочному захоронению трупов в военное и мирное время". Документ среди прочего предполагает создание запаса гробов.
Мэр от каких-либо объяснений журналистам отказался, обвинив жителей в "определенных склонностях", и заверил, что власть в своих действиях руководствуется исключительно законодательством.
Напомним, губернатор Курской области РФ недавно провел оперативное совещание с участием ФСБ, пограничного управления, МВД и Росгвардии. Обсуждались вопросы безопасности и охраны инженерной и критически важной инфраструктуры.
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