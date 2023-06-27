В России готовятся заменить Путина: военный эксперт порадовал прогнозом

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что в России после неудачного бунта Пригожина готовятся заменить диктатора Путина. Это может произойти уже через три месяца.

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

Алексей Гетьман считает, что неудачный бунт террориста Пригожина существенно подорвал авторитет диктатора Путина, поэтому его уже в ближайшее время могут заменить.

"Процесс замены Путина, назовем его "операция преемник" — почти начался и, вероятнее всего, он продлится в каком-то виде. Разные политические аналитики в Украине и за рубежом говорят, что сам Путин будет заменен в срок от трех недель до трех месяцев. Это прогноз — неизвестно насколько это сбудется, но если о таком уже говорят, значит, там уже ситуация не очень для Путина хорошая", — считает майор запаса ВСУ.

Напомним, издание Politico считает, что провальный мятеж владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продемонстрировал хрупкость властей президента РФ Владимира Путина. Окончательный крах, скорее всего, будет хаотичным и насильственным.

Также военный эксперт Михаил Притула считает, что вероятность еще одного восстания в России, подобного мятежу Евгения Пригожина, очень высока. Там создана экономически-политическая так называемая революционная ситуация. То есть, есть все условия для того, чтобы было свержение и смена власти. Кто именно выступит инициатором этого и как именно этот процесс будет проходить не очень важно.

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