Три человека погибли из-за взрыва гранаты во дворе дома под Воронежем в РФ.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на территории частного дома в городе Россошь Воронежской области РФ. В нем проживало пятеро мужчин — трое из них вышли во двор, где и раздался взрыв. Спасти пострадавших не удалось.

Что именно произошло, пока неясно. Но, по предварительной информации, взрыв произошел по традиционной для россиян причине — из-за небрежного обращения с боеприпасом.

В Сети появилось видео с места происшествия. На нем видна военная техника вблизи дома, где раздался взрыв. Кем были погибшие мужчины – неизвестно.

Отметим, это уже не первый случай небрежного обращения с боеприпасами. Все чаще так называемые "ветераны СВО" возвращаются домой и устраивают безобразия. Так, "денацификатор" вернулся с войны и начал развлекать детей в своем дворе гранатой. Это вызвало бурную реакцию соседей.

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